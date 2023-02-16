انخفاض واردات الهند من الذهب في يناير إلى أدنى مستوي

تراجعت واردات الهند من الذهب في يناير 76% مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى لها في 32 شهراً بسبب تراجع الطلب بعد أن ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية وأرجأ تجار المجوهرات عمليات الشراء على أمل خفض رسوم الاستيراد، بحسب رويترز.



واستوردت البلاد 11 طناً من الذهب في يناير كانون الثاني مقارنة مع 45 طناً قبل عام.



وانخفضت واردات يناير من حيث القيمة إلى 697 مليون دولار من 2.38 مليار دولار قبل عام.