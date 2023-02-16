وفد طاقة النواب يزور معرض إيجيبس 23

على رأس وفد برلماني، زار النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مؤتمر ومعرض " ايجبيس 23 " .

و ضم الوفد خلال الزيارة النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائبة رشا مبروك عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائب ايهاب عبد العظيم .

وتفقد أعضاء مجلس النواب اجنحة المعرض وزيارة الشركات المشاركة في المعرض .

وأكد حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2023"، من أهم الأحداث بمنطقة شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والبترول والغاز ،كما شارك به أغلب رؤساء شركات الطاقة والبترول والغاز في العالم، وكبريات الشركات العالمية و كبار المسئولين وزراء الطاقة والبترول وممثلي الحكومات من كل أنحاء العالم ومنظمات البترول والغاز العالمية ومنظمات اوبك وأوابك وكبريات.

وقال عوض الله إن مثل تلك الملتقيات تساعد على الدور المصري عالميا خاصة في ظل التوجه الى تحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة .

وأشار الى أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى يعكس اهمية مكانة مصر كما يعد فرصة لعرض مصر فرص الاستثمار وطرح مشروعات مشتركة في مجال الطاقة خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة للغاز والتس جذبت كثير من الشركات العالمية للبترول والغاز وفي كل مجالات ومشروعات الطاقة الكبرى ، مشددا على ان المؤتمر يأتي بعد قمة المناخ بمصر واتجاه نحو مشروعات الطاقة الخضراء او الكاقة الجديدة والمتجددة .

وأثنى الجميع على مجهودات الشركات خلال المعرض بجذب المزيد من الاستثمارات باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة لتداول الطاقة .