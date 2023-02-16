محلل سياسي: دول الشرق الأوسط بدأت في التشابك مع الملفات العالمية

تحدث محمد الصوافي، المحلل السياسي، عن دور دول الشرق الأوسط المؤثر، في أزمة تغير المناخ وكيف تتعامل معها.

وقال "الصوافي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن دول المنطقة بدأت الآن تتشابك مع الملفات الدولية، وتضع بصمتها الحقيقية عليها.

وأضاف، أن هذه الملفات تعتبر جديدة على منطقة الشرق الأوسط، ولكنها استطاعت أن تتفاعل معها، وتضيف إضافة نوعية لها.

وتابع، :"أعتقد أن استضافة مصر ومن ثم دولة الإمارات، لمؤتمر المناخ العالمي، يعني ثقة وقناعة دولية بأن هذه الدول لديها ما تضيفه للعالم، وقدرتها على تحقيق تغير نوعي في هذا الملف".

وأردف، أن مصر والإمارات والسعودية والأردن، استطاعوا أن يشتبكون مع في الملفات العالمية وبقوة.