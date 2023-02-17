يمامة يدعو لعقد مؤتمر صحفي هام بمقر حزب الوفد.. غدا

دعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لعقد مؤتمر صحفي هام غدا السبت ١٨ فبراير الساعة الثالثة عصرا بمقر حزب الوفد بالدقى.

وكان قد أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف عضوية وتجميد طارق سباق ومنعه من دخول الحزب.

واعتمد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تشكيل اللجنة العامة للجيزة برئاسة النائب الوفدي السابق سعد بدير بشكل نهائي بعد العرض علي المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة اليوم.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه يرحب ترحيباً كبيراً بأبناء محافظة السويس وأنها من أكثر المحافظات تاريخاً داخل مصر ودائماً محافظة السويس محل اهتمام وثقة من حزب الوفد، وأنه سيعمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء من تشكيل لجان محافظة السويس، والسويس كانت في حاجة إلى نائب وفدي لعرض مشاكل المواطنين داخلها.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن مشكلة أصحاب الورش بمحافظة السويس بالمنطقة الصناعية، تستحق كامل الاهتمام من الحزب واتخذت قراراً بعرض المشكلة إعلامياً وسياسياً إعلامياً عن طريق عرضها في الجريدة بشكل موسع وسياسياً بعرضها علي وزير التنمية المحلية وترتيب لقاء معه لعرض تلك المشاكل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع أعضاء لجنة حزب الوفد بالسويس وأصحاب الورش بالمنطقة الصناعية.

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بأنه قام بتجديد وتحديث معهد الدراسات السياسية داخل الحزب من اجل تحقيق أكبر استفادة منه وتم استعادة نشاطه مؤخراً علي نحو كبير وقمنا أول أمس بمناقشة حادث 4 فبراير مع قيادات وكوادر علمية داخل الحزب، وفي الفترة القادمة سيكون هناك تكثيف للندوات ودعوة أبناء المحافظات وتوزيع الجوائز داخل معهد الدراسات السياسية.

ورحب محمد فؤاد رئيس لجنة السويس وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالدكتور عبد السند يمامة، ووجه الشكر له بتبني مشكلة أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس وهذا هو دور حزب الوفد في عرض مشاكل المواطنين وابناء المحافظة خاصة أن عدد أصحاب تلك المشكلة يتخطي 1000 ورشة، ويعتبر هو الدور الذي يعمل من اجله حزب الوفد لمساندة جميع المواطنين علي مستوي الجمهورية.

وأكد وهيب برسوم الرئيس الشرفي لحزب الوفد بمحافظة السويس، أن السويس لها تاريخ حافل في النضال الوطني وفي السياسة المصرية و أول عضو مجلس نواب جاء من الوفد كانت من محافظة السويس، ودائماً تقف في مساندة الحركة الوطنية المصرية والدولة المصرية ولكن في الفترة الأخيرة هناك بعض المشاكل التي أصبح يواجها أبناء بلد الغريب وعلى رأسها مشكلة أصحاب الورش بالمنقطة الصناعية بمحافظة السويس.

وأكد أيمن رشاد سكرتير عام لجنة السويس، أن مشروع أصحاب الورش بمحافظة السويس تعود جذور المشكلة إلي عام 1995 عندما صدر قرار بمحافظة السويس بإخلاء جميع الورش من داخل الكتل السكانية حفظاً علي البيئة وصدر بعدها قرار بتمكين أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية وهي منطقة بعيدة عن مركز محافظة السويس ثم جاء قرار مؤخرا بمطالبة أصحاب الورش بدفع مبالغ مالية كبيرة لتمكينهم من ورشهم وهذا القرار يهدد أكثر من 1000 ورشة وأكثر من 5 الاف أسرة ولذلك نطالب المسئولين من داخل حزب الوفد بحل تلك المشكلة ونشكر الدكتور عبد السند يمامة للاستماع لمطلبنا في حضور أصحاب الورش من محافظة السويس وهذا هو الدور التاريخي لحزب الوفد.

حضر اللقاء النائب محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب و اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، محمد فؤاد عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة السويس، وهيب برسوم الرئيس الشرفي للجنة الوفد بالسويس وعضو الهيئة العليا السابق، وعن لجنة المرأة نعيمة أمين رئيسة اللجنة، وعبدالرحمن عبدالناصر رئيس لجنة الشباب.

وحضر من قيادات الوفد بالسويس وأصحاب الورش أيمن علي عبيد وامون لبيب وخالد متولي وجرجس عادل وعلي أمين ومحمد أمين وباقي أصحاب الورش.