رئيس تحرير الدوحة: قطر تشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

اكد ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة الدوحة ، شراء قطر نادي مانشستر يونايتد الانجليزي .

وكتب ماجد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مانشستر يونايتد قطري.

يأتي ذلك بعد أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الضوء الأخضر لدولة قطر لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحددت مجموعة رين، التي تشرف على بيع مانشستر يونايتد، موعدًا نهائيًا يوم الجمعة لتقديم العطاءات لشراء النادي الإنجليزي.

كما قررت عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد قيمة النادي بما يزيد على 5 مليارات جنيه استرليني.

وأفادت التقارير أن العروض المقدمة حتى الآن من السير جيم راتكليف، والمملكة العربية السعودية وآخر من مستثمرين أمريكيين، ويتوقع مانشستر يونايتد الآن عرضًا من قطر.

وتحظر قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية التي لديها نفس المالكين اللعب في نفس المنافسة.

وتملك قطر للاستثمار الرياضي QSI نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

ويعد ارتباط قطر بشراء مانشستر يونايتد مثيرا للدهشة، لكن بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "يويفا" مقتنع بأن جهاز قطر للاستثمار هو كيان منفصل عن QSI المالكة لباريس سان جيرمان؛ هذا على الرغم من حقيقة أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك أسهمًا في باريس سان جيرمان، لكن ليس صاحب النسبة الأكبر المسيطرة.