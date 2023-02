توافد النجوم إلى افتتاح مهرجان برلين السينمائي .. شاهد

توافد عدد كبير من النجوم العالميين إلى ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي، في دورته الـ 73، وكان من بينهم كل من آن هاثاواي، وماريسا تومي، وبيتر دينكلاج، جوانا كوايج، إيفان إليسون، وكرستين ستيورت، وصناع فيلم She came to me.

ووصل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إلى ألمانيا لحضور الدورة الجديدة من فعاليات مهرجان برلين الدولى، بصحبة كل من أمير رمسيس مدير المهرجان وأندرو محسن مدير المكتب الفني للمهرجان.

وأصدر المهرجان بيانا في مارس الماضي يدين فيه الحرب في أوكرانيا، وأعلن تضامنه الكامل مع الشعب الأوكراني.

وجاء في البيان: "تسبب الغزو الروسي والهجمات على أهداف مدنية في كارثة إنسانية وحقوقية في أوكرانيا، إننا نتعاطف مع الضحايا والسكان الذين يعانون، والملايين الذين فروا من أوكرانيا".

ويشمل المهرجان خلال دورته الحالية العديد من الأنشطة في سوق الأفلام الأوروبية، وسوق الإنتاج المشترك في في الفترة من 18 إلى 22 فبراير ، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية الأولى.

مهرجان برلين اقتصر حظره خلال دورته الماضية على الأفلام الروسية في نسخته القادمة، لكنه سيمنع المندوبين الروس والوفود الرسمية من حضور الفعاليات أسوة بما أعلنه مهرجانا فينيسيا وكان من قبل.

وقال منظمو مهرجان برلين في بيان لهم، بأنه لا يمكن استبعاد صناع الأفلام أو العاملين في مجال الثقافة من المشاركة في برلين على أساس جنسيتهم أو عزلهم.

المراهقون يشارك فى مهرجان برلين

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار فيلم المراهقون للمخرج عمرو جمال للمشاركة في نسخته الـ73 المقرر انعقادها في شهر فبراير 2023، حيث سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن قسم البانوراما، هو أول مشاركة يمنية في المهرجان على الإطلاق.

يهتم قسم البانوراما الذي يشارك به المراهقون بمتابعة التطورات الفنية في السينما العالمية المعاصرة وبالأخص الأفلام التي تناقش قضايا وتقدم لمشاهديها تحديات لأفكارهم وعاداتهم.

يختار القسم أيضاً عرض أفلام ذات خلفية سياسية أو نسوية أو أية قضايا تشجع على البحث بصورة أعمق في الأمور الفكرية.

