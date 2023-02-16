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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبا بإجراء اختبارات.. تامر أمين يهاجم حكام الدوري المصري

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أكد الإعلامي تامر أمين بعد الاداء السيء والهزيل الذي ظهر به التحكيم المصري الفترة الأخيرة، خاصة من الحكم إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك وسموحة أنه يجب على الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء اختبارات للحكام المصريين لمعرفة مدى قدرتهم على ادارة المباريات.

وتابع أن يجب مراعاة أوزان حكام الدوري المصري، معلقا: "يجب على كل الحكام المصريين الـ بكرش الخضوع لاختبارات لياقة لنرى مدى صلاحيتهم واهليتهم لإدارة مباريات الدوري المصري.

وأَضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن حكم الدوري المصري مينفعش يجري بهذا الشكل وهو وزنه ثقيل، ويجب على الحكم المصري أن يكون "فيت" ولديه لياقة بدنية عالية وهذا جزء من تطوير المنظومة بأكملها خاصته منظومة التحكيم.


تطوير المنظومة التحكيمية


وأشار تامر أمين إلى أنه يجب تطوير المنظومة التحكيمية عن طريق رفع لياقتهم وهذا أولا، وثانيا ألا يتحدث الحكام بعد المباريات، ويتقوا ربنا والـ يشوفوه يحسبوه عندما يذهبوا لرؤية الفار معلقا: "ياريت الحكام متقولش معلش ده مكنش يقصد".

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