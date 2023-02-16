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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال الجديد ووجود عالقين تحت الأنقاض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت قناة “العربية”، اليوم الخميس، بانهيار مبنى في ريف حلب جراء الهزة الارتدادية مع وجود عالقين تحت الأنقاض.

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال قوي شعر به سكان عدد من المحافظات.

كما أفاد المركز الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الخميس، بوقوع زلزال في وسط تركيا بقوة 4.7 علي مقياس ريختر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن البعض حاول تسويق صورة مشوهة عن سوريا.

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وقال الأسد، في كلمة له بشأن  تداعيات الزلزال، “نشكر كل الدول التي وقفت معنا منذ ساعات الكارثة الأولى”.

وأكد الرئيس السوري، إن البنية التحتية السورية لم تكن محضرة للكوارث الطبيعية.

وأضاف: “الاستجابة السريعة خففت من حدة تداعيات الزلزال”، مؤكدا البدء في العمل على توفير المساكن المؤقتة لمتضرري الزلازل.

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