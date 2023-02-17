الفنان عز الأسطول: مش واخد حقي فنيا.. وأغاني المهرجانات أفسدت الذوق العام

كشف الفنان عز الأسطول، عن تحضره لمجموعة من الأغاني باللغة المصرية القديمة بالتعاون مع الدكتور زاهي حواس.

وأعرب الفنان عز الأسطول خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أنشودة «آمون رع»، ولفت الأنظار وتعبر نصر ليا من عند ربنا".

تابع الفنان عز الأسطول، "أنا مش واخد حقي فنيا أنا واللي زيي وأي حد عنده مشروع حقيقي، لافتا إلى أن أغاني المهرجانات أفسدت الذوق العام والمزيكا عرض وطلب وأصبح الطلب على نوع معين من المزيكا لها زبون، ولكن لم أستطع القول بأنها فرضت نفسها على الساحة لأن المستقبل هو من يبحث عنها.