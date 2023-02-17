تم رصدها.. وسيم السيسي: الأطباق الفضائية حقيقة واقعية.. فيديو

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إنه لا توجد معلومات مؤكدة حول وجود كائنات في الكواكب القريبة من الشمس.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك أسرار كثيرة جدا لم تكشف بعد"، متابعا: "ظهرت مراكب فضائية وطوابق طائرة خلال القرون الماضية وتلك الأمور موجودة منذ قديم الأزل في مختلف الدول".

وأشار: "آلاف الإيرانين شاهدوا طبق طائرة فشلت صواريخ جوجو في إسقاطه"، مضيفا: "ما أعلنته أمريكا مؤخرا هي بداية لحقيقة الأطباق الطائرة والمراكب الفضائية".

وأكد: "العالم في طريقه الآن لمصارحة الشعوب بحقيقة الأطباق الطائرة"، موضحا: "دائرة المعارف البريطانية نشرت الأدلة المادية لوجود حضارة في العالم الآخر"، مؤكدا: "الأطباق الفضائية حقيقة واقعية وتم رصدها في أكثر من مرة".