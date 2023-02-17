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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تم رصدها.. وسيم السيسي: الأطباق الفضائية حقيقة واقعية.. فيديو

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إنه لا توجد معلومات مؤكدة حول وجود كائنات في الكواكب القريبة من الشمس.

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وأضاف  الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك أسرار كثيرة جدا لم تكشف بعد"، متابعا: "ظهرت مراكب فضائية وطوابق طائرة خلال القرون الماضية وتلك الأمور موجودة منذ قديم الأزل في مختلف الدول".

وأشار: "آلاف الإيرانين شاهدوا طبق طائرة فشلت صواريخ جوجو في إسقاطه"، مضيفا: "ما أعلنته أمريكا مؤخرا هي بداية لحقيقة الأطباق الطائرة والمراكب الفضائية".

وأكد: "العالم في طريقه الآن لمصارحة الشعوب بحقيقة الأطباق الطائرة"، موضحا: "دائرة المعارف البريطانية نشرت الأدلة المادية لوجود حضارة في العالم الآخر"، مؤكدا: "الأطباق الفضائية حقيقة واقعية وتم رصدها في أكثر من مرة".

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