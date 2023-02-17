شطة: نادي الهلال تسلم قرارًا من الكاف بعقوبة جماهيره..والكاف لا يكيل بمكيالين

أكد عبد المنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني تم اعتماده بشكل رسمي، لكن منع حضور الجماهير بسبب عقوبة تم توقيعها ضدهم.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سألت المسئولين في السودان، وأبلغوني بأن هناك عقوبة ضد جماهير الهلال التي قامت بإطلاق شماريخ في بعض المباريات، والهلال تلقى منذ يومين فقط قرارًا رسميًا بمعاقبته ومنع حضور جماهيره، وهو الأمر الذي فاجئ المسئولين في النادي السوداني".

وأضاف: "الصحفيين السودانيين سألوني بشأن مجاملة الأهلي، وأبلغتهم أن الكاف لا يكيل بمكيالين مطلقًا، والأهلي نفسه تضرر في وقت سابق ولم يستعين بلاعبيه في مونديال الأندية 2021، وقت أمم إفريقيا السابقة، هناك شخصيات مؤثرة في الكاف قد تتدخل في بعض الأمور، لكن لا يتم مجاملة أي طرف على حساب اللوائح".

وأتم: "الأهلي لا يتدخل في أي أمور خاصة مع الكاف بشأن المباريات، ولا يتم مجاملته مطلقًا، البعض يعتقد أنه طالما الفريق يحصل على البطولات فأن البعض يقوم بمجاملته لكن هذا غير صحيح مطلقًا".