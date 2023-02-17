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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2023

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو تعتزر لجمهورها علي مسلسلها في رمضان 2023 عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

https://www.instagram.com/reel/CovN3N_I7DY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
 

وعلقت على الفيديو : "يا جماعة زي ما نزلتلكم و انا بمضي مسلسل آخر الزمن لرمضان ۲۰۲۳ دلوقتي انا بعتزر امامكم عن المسلسل بسبب ضيق الوقت وإن شاء الله اشوفكم في أعمال تانية قريباً بحبكم جداً".

 

وكشفت الفنانة فيفى عبده عن تفاصيل تربية والدتها لها وأشقائها، مؤكدة أنها كانت قاسية معهم لدرجة كبيرة، حيث كانت تستعين بالكرباج لتربيتهم.

وقالت فيفى عبده، فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “والدتى كانت قاسية فى تربيتنا بشكل كبير، حيث كانت تستعينبالكرباج من أجل تربيتنا، وكانت تضرب أشقائى بقوة مفرطة”. 

وأضافت: “لجأت للإجهاض فى بداية زواجى، وكنت مضطرة لهذا الأمر على الرغم من أننى ضد هذا الفعل، حيث كنا فىبداية حياتنا وكنت أخشى حدوث أى خلاف بيننا، ويتسبب ذلك فى خسارة حياتى أو خسارة حياته، وهو ما دفعنىللإجهاض”. 

وتابعت: "تزوجت خمس مرات فى حياتى، ولم أخشَ فشل الزواج، وإنما كنت أخشى أن لا يطلقنى زوجى ويتمسك بىوأنا لا أرغب فى الاستمرار معه". 

الفنانة فيفي عبده في رمضان رمضان 2023 انستجرام

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