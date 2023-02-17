طريقة عمل عجينة القطايف قبل رمضان

تعد القطايف احدي الاكلات المفضلة التي يمكن تناولها وتحضيرها قبل رمضان واليكم طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات :

ثلاثة اكواب من الدقيق

اثنين ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة ملح

اثنين كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة عمل القطايف بأنواعها المختلفة

طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بكل تفاصيلها :

1- في كوب به نصف كوب ماء دافئ نضع عليها السكر و الخميرة و نقلبهم و نتركهم في مكان دافئ حتى يتفاعل و يتضاعف حجمها.

2- في وعاء كبير نضع الدقيق و الملح و البيكنج بودر و نقلبهم مع يعض جيدا .

3- نصب خليط الخميرة على خليط الدقيق و نقلب برفق ، نصب كمية الماء المتبقية بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تصيح العجينة طرية و سائلة و لكن سميكة القوام “مثل عجينة لقمة القاضي” نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الاقل حتى يتضاعف حجمها.

4- في مقلاة غير قابلة للالتصاق “يفضل مقلاة قعرها سميك” على حرارة عالية قليلا ، نضع ملعقة كبيرة “مغرفة” من العجينة في المقلاة و نتركها على وجه واحد فقط حتى تنضج بدون تقليبها على الوجه الاخر .

5- من علامات نضع عجينة القطايف في المقلاة ظهور ثقوب في وجه قرص القطايف كثيرة و هذا يدل ان الوجه الملاصق للمقلاة قد تحمر قليلا يجب ان تخرجيها من المقلاة فورا .

6- كرري الطريقة مع باقي العجينة و اتركيها تبرد تماما و ابداي في حشيها بحشوات المفضلة و اقليها و استمتعي باطيب قطايف من صنع يدك .

ملحوظات هامة :

-يجب ان تحتفظي بحرارة المقلاة معتدلة ، لان اذا زادت سخونتها ستحرق القطايف و لا تنضج من الوجه ، في هذه الحالة ارفعي المقلاة من على النار قليلا حتى تبرد قليلا ، اتمنى ان تجربي هذه الوصفة الناجحة