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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة .. ريهام عبد الغفورتخطف الأنظار في أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور  جمهورها بـ صور جديدة لها من أحدث ظهور لها، باطلالة ساحرة وجذابة عبر حسابها على “انستجرام”.

وتألقت ريهام بفستان رمادي جذاب، مع تسريحة شعر مموجه على كتفيها ومكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها وانهالتعليها التعليقات.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف، علي الصور قمر ياحبيبتي وحشتيني

طرحت منصة شاهد مسلسل أزمة منتصف العمر للمخرج كريم العدل والمؤلف أحمد عادل،وتدور أحداثه حول البطلةريهام عبد الغفور “فيروز” التي تتزوج من “عزت”وهو رجل يكبرها بالعمر كثيرا وتعاني معه ثم تقع في حب زوج ابنتها“عمر” وسرعان ما تحتد الأحداث بسبب هذه العلاقة.

وأثارت أحداث المسلسل صدمة كبيرة لبعض المشاهدين بسبب جرأة تناول وطرح الفكرة ولذلك كانت عدسة صدى البلدبين الناس لتسألهم عن رأيهم في مسلسل أزمة منتصف العمر.

قالت هبة جمال، إن المسلسل جذاب كتمثيل وأداء ولكن فكرته غير مناسبة للمجتمع ويوجد به العديد من القضاياالمستفزة للناس وقد لا تتناسب مع المجتمع المصري.

الفنانة ريهام عبد الغفور كريم فهمي “أزمة منتصف العمر” انستجرام

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