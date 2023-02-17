إيه الهجوم ده كله.. آيتن عامر تدافع عن رنا رئيس

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة إلى المتابعين بخصوص الفنانة رنا رئيس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت آيتن عامر في تويتة لها: “يا جماعة رنا رئيس موهوبة و شاطرة و عملت كذا حاجة قبل كدة كانت ممتازة فيهم ، اخرهم مثلا موضوع عائلى ! مش فاهمة ايه الهجوم ده كله !!”.

وأكدت الفنانة رنا رئيس رفضها للدور الذى تلعبه فى مسلسل أزمة منتصف العمر ثلاث مرات بسبب خوفها من تجسيد شخصية مريم.



وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم أف إم، أنها عندما قرأت سيناريو المسلسل وتحديدا شخصية مريم التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل بسبب جرأة الموضوع الذى يناقشه العمل.



أصعب مشهد فى مسلسل أزمة منتصف العمر

وأكدت رنا رئيس أن أصعب مشهد صورته فى العمل هو المشهد الذى تم عرضه فى حلقة اليوم خلال أحداث الحلقة 12 من المسلسل والذى يجمعها بعمر وفيروز.