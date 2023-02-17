بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ ببورسعيد

نقل التليفزيون المصري، شعائر خطبة وصلاة الجمعة اليوم من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد، كما تبث الخطبة على القناة الأولى والفضائية المصرية والثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة اليوم، بتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بينما يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بـ"الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية"، مشددة على جميع أئمتها الالتزام بموضوع الخطبة والمدة المقررة.

بدوره، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يمكن قراءة أي حادثة مفردة من حوادث السيرة النبوية المشرفة قراءة دقيقة بمعزل عن السياق العام لسيرته (صلى الله عليه وسلم)، ومجملُ سيرته (صلى الله عليه وسلم) يدور بين أمرين يتكاملان ولا يتناقضان، هما: الأخذ بأقصى الأسباب، والإيمان بطلاقة القدرة الإلهية وعزو الأمر كله لله تعالى، وهما يشكلان معًا عصب مفهوم حسن التوكل على الله (عز وجل).

وتابع: فإذا ما تحدثنا عن الأخذ بالأسباب فإننا لا يمكن أن نتحدث عنه بمعزل عن طلاقة القدرة الإلهية في إعمال الأسباب أو عدم إعمالها، وإذا تحدثنا عن أهمية الأخذ بالأسباب فإننا يجب أن نسلم بعظمة وطلاقة القدرة الإلهية، فما هو عجيب وغريب في دنيا الناس ليس على الله ببعيد.

وفي مطلع سورة الإسراء يقول تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، فأسند الفعل لله سبحانه وتعالى، وإذا أُسند الفعل لله (عز وجل) فلا تقل: كيف كان؟ ولا لم كان؟ ولا بأى وسيلة كان؟ "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"، فالإسراء والمعراج آية من آيات الله (عز وجل).

كما أشار إلى بعض المعاني التي وردت في سورة الإسراء، في الآيات من ٤٤ حتى ٥١ يقول الحق سبحانه وتعالى: "تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآَنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا".

وكأن هذه الآيات قد جاءت ردًا صريحًا وواضحًا على من يحاولون التشكيك في بعض جوانب هذه الحادثة، يقول سبحانه: " تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ"، فنقول لمن لا يؤمنون إلا بالمحسوس الذي تراه أعينهم أو يسمعونه بآذانهم، هل تؤمنون بهذه الآية؟ وبتسبيح السموات والأرض؟ أم أنتم منكرون لذلك؟ إن كنتم تؤمنون بهذه الآية وبهذا التسبيح مع عدم سماعكم له، فليس عدم سماعنا لتسبيح السموات والأرض انتفاء لهذا التسبيح، كذلك إن كنتم ترون أن عقولكم قد لا تستوعب بعض ما جاء في حادثة الإسراء والمعراج، فليس في عدم استيعاب عقولكم أنتم له انتفاء له، لأن الأمر يتعلق بقدرة الله (عز وجل).