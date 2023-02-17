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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الغربية عن مشاهد الزحام بفرن عيش في المحلة: فيديو قديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية اليوم في تصريحات صحفية أن الفيديو المتداول في منصة إلكترونية تابعة لقناة الجزيرة فيديو قديم ولا صحة له، لافتا إلى أن الغرض من تداوله إثارة البلبلة.

واضاف وكيل وزارة التموين أن المديرية نجحت في دعم الأفران بكميات إضافية من الدقيق تلبية لرغبات المواطنين وكافة الأسر .

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وأشار وكيل التموين بالغربية إلي تقديم مذكرة  الي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لأخذ حصة المخابز الموجود عليها عقوبات بسبب المخالفات وتوزيعها علي مخابز ذات السمعة الممتازة ووافق عليهم وتم توزيعهم ومنهم المخبز المشار إليه، فضلا عن دعم  فرن آخر بمركز المحلة، ووافق علي توزيعها علي المخابز الممتازة وحاليا لا يوجد مشكلات لمخابز المدينة العمالية.

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جدير بالذكر أن مديرية التموين بالغربية تشن سلسلة من الحملات المستمرة بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين لردع أصحاب المخابز المخالفين قانونيا .

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