عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تماثيل فرعونية.. حقيقة مقبرة بني سويف الأثرية| فيديو جراف

مقبرة بني سويف
مقبرة بني سويف

مقبرة بني سويف الأثرية .. المكان قرية الحِيبةِ بـ الفَشْنِ في بني سويف، ورجال الأمن يتفقدون الحالة الأمنية.

مجموعة من الأشخاص يعتلون تبة بمنطقة صحراوية وبحوزتهم سيارة ربع نقل.

 

 

أثرية كدا وكدا.. النيابة العامة تكشف حقيقة مقبرة بني سويف الفرعونية

تماثيل فرعونية

التحقيقات أوضحت أن أفرادُ الأمنِ تفقدوا آثارَهُم وعثرُوا على مجموعةٍ منَ التماثيلِ الفِرعونيةِ جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشابهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة مقبرة بني سويف الأثرية، تابع الفيديو جراف التالي:

مقبرة بني سويف الاثرية قرية الح يبة الف ش ن رجال الأمن يتفقدون الحالة الأمنية مجموعة من الأشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بمساءلة إسرائيل على جرائمها خلال المشاركه في القمة الافريقية

حرض ضد مصر.. القصة الكاملة لطرد "مذيع الإخوان" من تركيا

منصاع لدول متطرفة.. أول تعليق لـ إسرائيل بعد طرد وفدها من قمة الاتحاد الأفريقي

المنيسي: إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

تشكيل تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

محمد ياسين: وحيد حامد من أروع المؤلفين وأرفض مشروعات لا تليق بي

أعراض تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ |احذر منها وسارع للفحص الطبي

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ