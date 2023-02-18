تماثيل فرعونية.. حقيقة مقبرة بني سويف الأثرية| فيديو جراف

مقبرة بني سويف الأثرية .. المكان قرية الحِيبةِ بـ الفَشْنِ في بني سويف، ورجال الأمن يتفقدون الحالة الأمنية.

مجموعة من الأشخاص يعتلون تبة بمنطقة صحراوية وبحوزتهم سيارة ربع نقل.

تماثيل فرعونية

التحقيقات أوضحت أن أفرادُ الأمنِ تفقدوا آثارَهُم وعثرُوا على مجموعةٍ منَ التماثيلِ الفِرعونيةِ جوارَ حفرةٍ مغطاةٍ ببابٍ حديديٍّ مغلقٍ بالأقفالِ، فنزعُوه وتبيَّنَ لهم أنَّ الحفرةَ التي يبلغُ عمقُها نحوَ مترَيْنِ تؤدُّي إلى سردابٍ به ثلاثُ غرفٍ مُشتبَهٍ في أثريتِهَا لاحتوائِهَا على تماثيلَ تُشابهُ التماثيلَ الفرعونيةَ.

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