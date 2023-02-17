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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

شاركت غادة فتحي خطيبة المطرب محمد رشاد، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتغزلت فى خطيبها، قائلة: "أنت ملاذى وميلادى وبلادى".

وظهرت غادة بملابس شتوية واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

وأعلن محمد رشاد فى ديسمبر الماضي، عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمى للوسط الفني أو من خارجه والتى ظهرت فيما بعد بعد نشرهما صورا سويا. 

أحدث أغنيات محمد رشاد 

وطرح  كل من المطرب محمد رشاد ومروة نصر  دويتو جديد يحمل اسم "ربنا يكفينا"، ويناقش الكليب الخير والشر بين البشر، من  ألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.

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