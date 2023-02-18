عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفرة في زراعة الزيتون والمنتجات غير التقليدية بصحراء الوادي الجديد

مزارع الزيتون
مزارع الزيتون

يعتبر الزيتون من الأشجار المعمرة ومستديمة الخضرة ، حيث تنمو اشجار الزيتون في المناطق الصحراوية والنائية بمراكز الوادي الجديد  لتحملها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والعطش وهناك دعوات للتوسع في زراعة الزيتون من اجل توفير زيت الزيتون حيث يتم استخرج الزيتون بطريقة الكبس البارد بعد عملية الجرش، ويوضع في أبراش مفرغة ويدخل في مكبس لمدة يومين ليخرج منه زيت نقي دون إضافة مواد كيماوية، ويتراوح سعر كيلو الزيت الخام  150جنية.

يقول محمود ابو النصر صاحب مزرعة زيتون إنه بعد الطفرة التي شهدتها المحافظة في الزراعات الغير تقليديه و التوسع في مجالات الإستصلاح الزراعي وجد المستثمر فرصة كبيرة في زراعة الزيتون ليكون المحصول الأساسي في الأراضي الصحراوية  الجديده.

 وأوضح أن هناك أسباب تشجع المستثمر على زراعته في الاراضي الصحراوية منها رخص سعر شتلة الزيتون مقارنة بأسعار الشتلات الأخري وسهولة العناية به وتحمله للظروف القاسية وعدم حساسيته للإصابة بالأمراض ناهيك عن انه غير مكلف في برنامج تسميده أو تقليمه بالإضافه إلى تحمله العطش والملوحة مقارنة بأنواع الفاكهة الأخري ، فهو يتحمل ملوحة تصل إلي 3800 جزء في المليون ،ويتحمل العطش حتي أسبوع دون التأثير علي نموه  وعدم حاجته إلي عمالة مدربة أو مهندسين احترافيين.

وناشد الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، جميع المزارعين بالاتجاة لزراعة أشجار الزيتون بمزارع الوادي الجديد لما لها من أهمية كبيرة وتسويقية بالسوق المحلي .

متحف آثار الوادي الجديد يفتح أبوابه بـ 10 جنيهات للتذكرة

وأوضح الدكتور يوسف دياب عضو مركز البحوث الزراعية بالوادي الجديد، أنه تم عمل ندوات موسعة لجميع القرى والمدن لتوضيح أهمية زراعة أشجار الزيتون بكميات كبيرة لما لها أهمية كبرى وقيمة غذائية عالية وهامش ربح كبير لدي جميع المزارعين، مع العلم أن 80% من المزارعين يزرعون الأعلاف الخضراء ويتم تصميدها وكبسها إلى بالات كبيرة وتصديرها خارج البلاد وهي الطريقة الأسهل والأربح لمزارعي الوادي الجديد، بجانب زراعة أشجار النخيل بكميات كبيرة والاهتمام بها لإنتاج أجود أنواع التمور من البلح السيوي الصعيدي الذي يعشقة المصريين.

تبدأ من 5 أفدنة.. الوادي الجديد تفتح باب التقدم للحصول على أراضٍ زراعية

وأوضح  الحاج علي ابراهيم  أحد المزارعين أنه اتجه إلى زراعة أشجار الزيتون لما له من فوائد كبيرة لعلاج بعض الأمراض المزمنة والمنتشرة حاليا في مجتمعنا، وسيتم إنشاء عصارة لعصر وإنتاج الزيتون في الفترة المقبلة لزيادة المنتج في السوق المحلي وبأعلى جودة ممكنة.

مزارع زيتون (1)
مزارع زيتون (1)
مزارع زيتون (2)
مزارع زيتون (2)
مزارع زيتون (3)
مزارع زيتون (3)
مزارع زيتون (4)
مزارع زيتون (4)
مزارع زيتون (5)
مزارع زيتون (5)
الوادى الجديد مديرية الزراعة المزارعين الرطوبه حمل مراكز الوادي الجديد درجة الحرارة مركز البحوث ارتفاع درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

غيبوبة ..تدهور حالة فنان شهير بعد دخوله العناية المركزة

موضوعات متعلقة

متحف آثار الوادي الجديد يفتح أبوابه بـ 10 جنيهات للتذكرة

تبدأ من 5 أفدنة.. الوادي الجديد تفتح باب التقدم للحصول على أراضٍ زراعية

إنذارات بالسحب لأصحاب المحلات المغلقة في سوق الفرافرة بالوادي الجديد

حياة كريمة .. قافلة طبية مجانية بقرية أبو منقار فى الوادي الجديد

أوقاف الوادى الجديد تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

"آداب الحوار وتأصيل مفهوم الدين المعاملة" ندوة بمركز إعلام الخارجة .. صور

مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد: طرح سلع غذائية واستهلاكية في الجمعية الفئوية

ترشيحاتنا

أحمد وفيق يكشف تفاصيل مسلسل سره باتع: يربط بين العصر القديم والجديد

لا يثق في مساعديه.. مفاجأة عن فيريرا تكشف سبب سوء نتائج الزمالك

بيان عاجل من السعودية بشأن الجسر الجوي إلى سوريا وتركيا

تنظمها وزارة الأوقاف.. قافلة الدعوة الثانية تزور شمال سيناء

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهدا بين السماء والأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ