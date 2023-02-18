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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: زيزو "مش كابتن ماجد" علشان يلعب لوحده في الزمالك

صدى البلد

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ليس كابتن ماجد ليقود الزمالك بمفرده.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو مش كابتن ماجد عشان يلعب لوحده في الزمالك"

وأضاف: "مصطفى شلبي لاعب مميز لكن لازم يسد ودانه ويركز في الملعب فقط"

واختتم: "حالة الفريق ظالمة مصطفى شلبي لكنه لاعب كويس"

لبى وفد بعثة نادي الزمالك دعوة رسمية لزيارة نادي الهلال الليبي، على هامش تواجد البعثة في ليبيا، لخوض مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال وفد الزمالك على الشريف رئيس نادي الهلال والذي أكد على عشق الهلاليين للأبيض، مشيرا إلى أن هناك روابط تاريخيه وتوأمه بين الناديين منذ الستينات. 

ونقل سليمان وهدان رئيس بعثة الفريق تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي لمسؤولي الهلال، موجها الشكر إلى جميع الجهات الحكومية والأمنية وقيادة الجيش العربي الليبي والجمهور الليبي الذي شجع الفريق فى مباراة المريخ السوداني اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم تجديد التوأمة، مثمنا العلاقة الوطيدة بين الشقيقتين مصر وليبيا. 

ووجه خالد لطيف أمين الصندوق الشكر لمجلس الهلال كما  وجه التحية لمحمد عوده نجم المقاولون السابق والذي يعمل مديرا فنيا لفريق الهلال. 

ورحب اللاعبون القدامى بنادي الهلال ببعثة الزمالك المتواجدة في ليبيا.

وقدم رئيس الهلال درع النادي لوفد الزمالك في نهاية الزيارة.

وكان فريق الزمالك تعادل مع المريخ السوداني بدون أهداف في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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