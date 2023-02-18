صناديق سندات الأسواق الناشئة تشهد أكبر نزوحاً للتدفقات في 14 أسبوعاً

أصبح المستثمرون أكثر حذراً على مدار الأسبوع المنتهي وذلك وفقاً لبيانات لـ Bank of America، إذ أن عدد من البيانات الصادرة على مدار الأسبوع دفعت العديد من المستثمرين لرفع توقعاتهم حول إلى أي مدى سيرفع الفدرالي الفائدة.

وكشفت بيانات المصرف الأميركي أن صناديق أسهم التكنولوجيا شهدت أكبر نزوح للتدفقات منذ سبتمبر ، وذلك بنحو 1.1 مليار دولار.

فيما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة أكبر نزوح للتدفقات في 14 أسبوعاً بواقع 700 مليون دولار.

أما صناديق سندات الخردة (مرتفعة العائد) فسجلت أكبر نزوح للتدفقات في 8 أسابيع بواقع 2.6 مليار دولار.

فيما استقبلت صناديق النقد مليار دولار، كما جذبت صناديق الذهب 45 مليون دولار والأسهم 300 مليون دولار.