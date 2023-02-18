الدفاع الروسية توزع 2.5 طن مساعدات طبية لضحايا الزلزال في حلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، أنها وزعت أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات لإسعاف ضحايا الزلزال في مدينة حلب السورية.



وقالت الوزارة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " ، إن الجيش الروسي قدم للجمهورية العربية السورية أكثر من 2.5 طن من الأدوية لمساعدة المستشفيات لعلاج الضحايا الزلزال في مدينة حلب.



وقد ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين .