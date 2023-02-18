أوكرانيا: الحرس الوطني يقضي على 300 من القوات الروسية في باخموت خلال أسبوع

قال ممثل الإدارة الوطنية لقوات الشرطة الأوكرانية العقيد ميكولا أورشالوفيتش "إن وحدات من اللواء العملياتي الثالث بالحرس الوطني، تمكنت من القضاء على أكثر من 300 من القوات الروسية خلال القتال على أطراف منطقة باخموت.



وأضاف أورشالوفيتش "في سياق معارك الشوارع الشرسة مع مجموعات صغيرة من الروس في ضواحي باخموت هذا الأسبوع، قامت وحدات من اللواء العملياتي الثالث بالقضاء على حوالي 320 من القوات الروسية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها، والاعتداء على مواقع الحرس الوطني، رغم الخسائر البشرية الفادحة.



وتابع "الجيش الروسي، الذي يحاول إرهاق وحداتنا، ينسحب بعد هجوم فاشل، يعيد تجميع صفوفه ويبدأ في الاعتداء على مواقعنا مرارا وتكرارا.. تتعرض وحداتنا يوميا لحوالي 25 أو 30 ضربة مدفعية، وصد ما يصل إلى 20 هجوما في بعض الاتجاهات"، على حد قوله.



وقال "إنه في منطقة سبيرن، قام الجيش الروسي بدعم العمليات الهجومية لقواته، باستخدام المدفعية وشن غارات جوية على مواقع للقوات الأوكرانية".