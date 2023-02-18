جثمان مرسي عطا الله يغادر مطار القاهرة لمثواه الأخير.. فيديو وصور

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر ناهز 80 عاماً.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات خروج جثمان مرسي عطا الله، من خلال باب 35 بالمطار بعد وصوله مساء أمس، الجمعة، من جنيف قادما على متن طائرة مصر للطيران، وتم تسليم الجثمان لأسرته، وغادر في طريقه متجها إلى مؤسسة الأهرام، حيث سيتم تشييع الجنازة من بهو مؤسسة الأهرام قبل ظهر اليوم، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، قائلاً إنه “كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامه صحفية و إعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء”.

جدير بالذكر أن مرسي عطا الله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي.

صورة من وصول الجثمان

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

صورة من وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطا الله