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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في الأول من مارس.. مزاد سيارات بجمارك مطار القاهرة الجديد

مزاد جمارك مطار القاهرة
مزاد جمارك مطار القاهرة

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس، تابع لجمارك مطار القاهرة .

مزاد جمارك مطار القاهرة

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، أن مزاد السيارات الجديد الذي سيقام 1 مارس، سيضم عددًا كبيرًا من السيارات الخاصة بجمارك مطار القاهرة .

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ويضم مزاد جمارك مطار القاهرة ، عدد كبير من السيارات ، من بينهم تويوتا أفالون 2003 ، تويوتا راف 4 موديل 2009  BMW 630 ، كابروليه ، كرايسلر تاون اند كانتري 2007 ، فولكس فاجن كادي فان 2004 ، دودج تشارجر 2010 ، بيجو 407 صالون 2005 ، فورد فوكاس 2008  ، و مرسيدس ML 500 موديل 2006 ، مازدا بيك أب ، فولكس فاجن كابروليه ، شيفروليه اكسبريس 2006 ، 2 جيب جراند شيروكي ، دايو ملاكي ، ايسوزو دي ماكس ، دايو نوبيرا ، مرسيدس SE 260 موديل 1990 ، رانج روفر 2003 .

مزاد جمارك مطار القاهرة

بالاضافة الى مرسيدس S320 موديل 1999 ، أودي Q7 موديل 2007، بيجو 505 استيشن  ،BMW745 موديل 2004 ، مرسيدس E250 موديل 1997 ، فورد ميكروباص موديل 1995 ، فورد بيك أب كابينة مفردة  F150 ، BMW 318i كوبيه ، و فورد اكسبلورر موديل 2010 ، جيب جراند شيروكي، ميتسوبيشي باجيرو  ، 2 تويوتا كرسيدا ، سانج يونج ملاكي ، نيسان مورانو 2009 ، فورد اسكيب 2012 ، جيب شيروكي 2017 BMW 523i .

مزاد جمارك مطار القاهرة

ويقام في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

مزاد جمارك مطار القاهرة

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات. 

مزاد جمارك مطار القاهرة

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها "التجار"، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

مزاد جمارك مطار القاهرة
مزاد جمارك مطار القاهرة
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