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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير 46 محضرا لوحدات سكنية مخالفة بمدينة أكتوبر الجديدة

صدى البلد

شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، برئاسة الدكتور شريف شحتة، ومسئولو جهاز المدينة، وبتأمين قوة من شرطة التعمير بقيادة العميد إمام محمد إمام، وأحمد سليم، مدير إدارة الأمن بالجهاز، حملة مكبرة اليوم، السبت، ضد الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وشرطة التعمير، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة  (800 فدان سابقا).

وأسفرت عن تفقد 912 وحدة سكنية، وتحرير 46 محضرا للوحدات المخالفة، ومن ثم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على جميع الوحدات المخالفة لذلك مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.


 

الضبطية القضائية الإسكان الاجتماعي مشروع الاسكان الاجتماعى مدينة ٦ أكتوبر صندوق الإسكان الاجتماعى

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