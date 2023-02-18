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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| وفاة اللاعب الغاني كريستيان اتسو تحت أنقاض الزلزال.. وإمام عاشور يتابع مباراة الزمالك من الدنمارك

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


شوبير يعلن خبر وفاة اللاعب الغاني كريستيان إتسو

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير متابعيه خبرا حزينا، بوفاة لاعب كرة القدم الغاني كريستيان اتسو.

وكتب عبر فيسبوك: “وفاة الغاني كريستيان أتسو”.

 

من الدنمارك.. إمام عاشور يتابع مباراة الزمالك بدوري الأبطال| شاهد

شارك اللاعب إمام عاشور، منشوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور يتابع مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دورى أبطال إفريقيا.


ملك الأردن يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى ليلة الاسراء والمعراج

هنأ الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ليلة الاسراء والمعراج. 

وكتب في تغريدة عبر تويتر: “في ذكرى الاسراء والمعراج، ندعو الله عز وجل أن يعيننا على حمل أمانة حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، مسرى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام والأمتان العربية والإسلامية بخير وطمأنينة”.

احمد شوبير الملك عبد الله الثاني المريخ السوداني ذكرى الإسراء والمعراج مباراة الزمالك والمريخ السوداني الغاني كريستيان أتسو

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