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ديني

تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة تحديات الأمن القومي

صدى البلد

تم تكريم الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي"، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعددهم (83) إمامًا وواعظة، وذلك بحضور  اللواء أركان حرب  محمد الدسوقي مدير كلية الدفاع الوطني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة. 


وخلال حفل التكريم رحب  اللواء أركان حرب  محمد الدسوقي مدير كلية الدفاع الوطني بالأئمة والواعظات، مهنئًا لهم على إتمامهم هذه الدورة التدريبية الهامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.


كما نقل الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة تحيات وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة وتهنئتَه بذكرى الإسراء والمعراج ذكرى أعظم رحلة تكريم عرفتها البشرية، وشكره وتقديره الكامل لهذا الجهد الكبير الذي تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية عموما، وكلية الدفاع الوطني خصوصا، من تثقيف وتوعية وتدريب بالتعاون مع أكاديمية الأوقاف الدولية نحن في أمس الحاجة إليه؛ لإدراك واقعنا والوقوف على حقائق الأمور، وفهم الأحداث المحيطة بنا فهما صحيحا يبدد أي جهل معرفي، ويصوب أي انحراف فكري، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وقواتها المسلحة وشرطتها من كل مكروه وسوء.

الأوقاف الأئمة الواعظات أكاديمية ناصر العسكرية

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