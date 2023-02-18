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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود المحليات في إزالة التعديات بالمراكز والمدن

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 200 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات
 

صحة أسوان : إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 3039 مواطن بالحجازية والغنيمية

صحة أسوان :تدريب 200 صيدلي على الإنعاش القلبي الرئوي والحقن الآمن

جهود المحليات

ونجحت جهود الوحدة المحلية بالتعاون مع شبكة مياه أبو الريش قبلى بإصلاح خط مياه الشرب بقطر 8 بوصة بطريق الكورنيش الجديد ، بجانب عمل الصيانة لأعمدة إنارة الشوارع بعدد من القرى بمنطقة وادى كركر بواسطة فنين الكهرباء بالوحدة المحلية.

وقام حى جنوب بقيادة محمد عبد المنعم ، وبمعاونة فنى التنظيم بإيقاف أعمال مخالفة البناء عبارة عن دور رابع علوى أعلى مبنى بطريق السادات ، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

وقامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بمواصلة تنظيم القوافل الطبية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

 

أنشطة متنوعة 

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 3039 مواطن ومواطنة بقرى الحجازية التابعة لمركز كوم أمبو ، والغنيمية التابعة لمركز إدفو حيث إستمرت أعمال القوافل على مدار يومين بكل قرية ، كما ضمت هذه القوافل عمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات التوعية للأهالى .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان تم مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وقال إيهاب حنفى بأن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن البرنامج شهد تدريب 200 طبيب صيدلى بأسوان ، وإستهدف إتمام تدريب جميع فئات الصيادلة على تلك الحزمة التدريبية حيث تم إجراء التدريب بإشراف من الدكتور مصطفى الأسمر مدير الإدارة العامة للصيادلة ، والدكتورة كريمة جابر مديرة إدارة التدريب ، والدكتورة إبتسام حسن من إدارة الصيدلة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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