صحة أسوان :تدريب 200 صيدلي على الإنعاش القلبي الرئوي والحقن الآمن

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان تم مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وقال إيهاب حنفى بأن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة.

برامج تدريبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن البرنامج شهد تدريب 200 طبيب صيدلى بأسوان ، وإستهدف إتمام تدريب جميع فئات الصيادلة على تلك الحزمة التدريبية حيث تم إجراء التدريب بإشراف من الدكتور مصطفى الأسمر مدير الإدارة العامة للصيادلة ، والدكتورة كريمة جابر مديرة إدارة التدريب ، والدكتورة إبتسام حسن من إدارة الصيدلة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إيهاب حنفى بأن التدريبات تستهدف جميع فئات الصيادلة ، وتشمل تدريبات عملية ونظرية للمتدربين ، ويحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الإختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد وذلك تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ ، ورقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٢.

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع ٢٠٢٢ ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة ١٨ شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام ١٩٦٤.

أنشطة متنوعة

وقال المحافظ بأن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان ، وأيضاً مدينة إدفو.