عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان :تدريب 200 صيدلي على الإنعاش القلبي الرئوي والحقن الآمن

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان تم مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

وقال إيهاب حنفى بأن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالإرتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة. 

محافظ أسوان: إنهاء 90 % من أعمال المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

آثار أسوان .. الاستعداد للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل

برامج تدريبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن البرنامج شهد تدريب 200 طبيب صيدلى بأسوان ، وإستهدف إتمام تدريب جميع فئات الصيادلة على تلك الحزمة التدريبية حيث تم إجراء التدريب بإشراف من الدكتور مصطفى الأسمر مدير الإدارة العامة للصيادلة ، والدكتورة كريمة جابر مديرة إدارة التدريب ، والدكتورة إبتسام حسن من إدارة الصيدلة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة. 

وأشار إيهاب حنفى بأن التدريبات تستهدف جميع فئات الصيادلة ، وتشمل تدريبات عملية ونظرية للمتدربين ، ويحصل الصيدلى المتدرب بعد إجتياز الإختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد وذلك تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم ٥٦١ لسنة  ٢٠٢٢ ، ورقم ٥٦٤ لسنة ٢٠٢٢.

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع ٢٠٢٢ ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة ١٨ شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام ١٩٦٤.

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته داخل بيوت وقصور الثقافة

رحلة طيران شارتر تغادر أسوان إلى فرنسا وعلى متنها 144 سائحا

أنشطة متنوعة 

وقال المحافظ بأن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان ، وأيضاً مدينة إدفو. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: إنهاء 90 % من أعمال المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

خطأ فادح.. الهلال السوداني يتقدم على الأهلي بالهدف الأول

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 40 ألفا و642 شخصا

أغرب من الخيال.. مدينة صينية تبني طريقا سريعا حول بيت رفضت صاحبته تركه

خاص | تفاصيل مشاركة رامى صلد فى مسلسل جديد بعد شفائه

انفجار شمسي يؤثر على الأقمار الصناعية والاتصالات والطاقة.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

محمد ياسين: وحيد حامد من أروع المؤلفين وأرفض مشروعات لا تليق بي

أعراض تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ |احذر منها وسارع للفحص الطبي

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ