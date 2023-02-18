عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إنهاء 90 % للمستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

تطوير كورنيش النيل
تطوير كورنيش النيل بأسوان

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع ٢٠٢٢ ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة ١٨ شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام ١٩٦٤.

وقال المحافظ إن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

آثار أسوان .. الاستعداد للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل

مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته داخل بيوت وقصور الثقافة

تطوير وتجميل

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان ، وأيضاً مدينة إدفو. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين ، وخاصة الجرانيت والرخام ، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق. 

زخم ثقافى وفنى لمهرجان أسوان العاشر للثقافة والفنون بمشاركة 21 فرقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان - القاهرة الزراعى

أنشطة متنوعة 

وأضاف محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة. 

 وأوضح المحافظ بأن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمشرف العام على الوحدة بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض آلية التسويق المجانى الدولى للمنتجات اليدوية عن طريق منصة " أيادى مصر ". 

وقد حضر الإجتماع أحمد سعيد المنسق العام لمنصة أيادى مصر بالمحافظة ، بجانب ممثلى المحليات ومديريات الشباب والرياضة ، والقوى العاملة ، وتنمية القرية ومشروعك ، وكذا المجلس القومى للمرأة ،، والإتحاد الإقليمى للجمعيات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

موضوعات متعلقة

آثار أسوان .. الاستعداد للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل

ترشيحاتنا

القوى العاملة بالقليوبية توفر فرص عمل بـ18 منشأة لذوي الهمم.. تفاصيل

1.5مليون عملية جراحية.. استشاري يكشف آخر تطورات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار|فيديو

وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني.. صور

طرح دواجن مخفضة.. كيف تساهم الزراعة في خفض أسعار الفراخ بالأسواق؟

تصرف غريب من ممثلة أمريكية لتهدئ أعصاب زوجها.. ماذا فعلت؟

قراران عاجلان للحكومة.. أسعار الدواجن تنخفض قريبًا لهذا السبب| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

إطلالات غريبة للنجوم| حلق أحلام عامل قلق.. فستان دينا الشربيني يثير الجدل.. ويجز بملابس غير مألوفة

جددي سفرتك| طريقة عمل مندي السمك السريع

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

فيديو

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

قنوات تنقل المباراة.. الأهلي يواجه عقدة ما بعد كأس العالم أمام الهلال.. فيديو

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ