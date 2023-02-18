محافظ أسوان: إنهاء 90 % للمستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان ، والجارى تنفيذه بطول 4 كم ، والذى بدأ فى مطلع ٢٠٢٢ ، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة ١٨ شهر ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام ١٩٦٤.

وقال المحافظ إن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة ، مما سيتيح للمواطنين والزئرين والأفواج السياحية الإستمتاع بالنوراما الجمالية لنيل أسوان.

تطوير وتجميل

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد ، وأيضاً التطوير والتحديث والتجميل ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة مدينة أسوان ، وأيضاً مدينة إدفو.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين ، وخاصة الجرانيت والرخام ، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

أنشطة متنوعة

وأضاف محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة.

وأوضح المحافظ بأن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمشرف العام على الوحدة بعقد إجتماع تنسيقى لإستعراض آلية التسويق المجانى الدولى للمنتجات اليدوية عن طريق منصة " أيادى مصر ".

وقد حضر الإجتماع أحمد سعيد المنسق العام لمنصة أيادى مصر بالمحافظة ، بجانب ممثلى المحليات ومديريات الشباب والرياضة ، والقوى العاملة ، وتنمية القرية ومشروعك ، وكذا المجلس القومى للمرأة ،، والإتحاد الإقليمى للجمعيات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .