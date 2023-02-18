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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس البرلمان الزيمبابوي يزور محافظ أسوان ويقوم بجولة نيلية

رئيس البرلمان الزيمبابوى
رئيس البرلمان الزيمبابوى يزور أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام بمرافقة جايكوب موديندا رئيس البرلمان الزيمبابوى والوفد المرافق له ضمن زيارته لمصر خلال الفترة من 13 إلى 21 فبراير الجارى، حيث يأتى ذلك فى إطار استقبال عاصمة الثقافة والشباب والاقتصاد الأفريقى للوفود الرسمية والبرلمانية

ورحّب محافظ أسوان بزيارة ضيف مصر العزيز في ظل العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين حيث ستشمل زيارة رئيس البرلمان الزيمبابوى لأسوان تفقده لأكبر مشروع على المستوى الإقليمى لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية ببنبان والتي تنتج 1465 ميجا وات من 32 محطة ، ومخطط وصولعا إلى 40 محطة لإنتاج 2000 ميجا وات لتصبح سد عالي جديد ، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية وزيارة المركز الثقافى الإفريقى "متحف النيل الوثائقى" والذى يعتبر صرحا حضاريا وثقافيا يربط بين مصر ودول أفريقيا بأكملها.

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وأكد أشرف عطية على أن أسوان أصبحت الباب الملكى والقاعدة الرئيسية التي تنطلق منها أواصر العلاقات بين مصر والدول الإفريقية حيث تسعى الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تقوية العلاقات مع القارة السمراء وخاصة دولة زيمبابوي في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية .

وكان قد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية ، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين ، وخاصة الجرانيت والرخام ، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق. 

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وأضاف محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة. 

 وأوضح المحافظ بأن إحلال وتجديد البنية التحتية شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء حيث سيتم بالتوازى إنهاء التشطيبات النهائية بالكورنيش والمتمثلة في تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمشرف العام على الوحدة بعقد اجتماع تنسيقى لإستعراض آلية التسويق المجانى الدولى للمنتجات اليدوية عن طريق منصة "أيادى مصر". 

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