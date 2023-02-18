منة جلال تعلن موعد ومكان عزاء والدها

حددت أسرة الفنانة منة جلال، عزاء والدها، وأعلنت منة عن الموعد والمكان من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

كتبت منة جلال:" شكرا لكل اصحابى و حبايبى عزاء والدي الدكتور محمد مسعد يوم الثلاث فى المنزل".

يذكر أن أعلنت الفنانة منة جلال عبر حسابها على فيس بوك، عن وفاة والدها بعد صراع مع المرض.

وكتبت منة جلال: "يارب انا فى أصعب وأسود لحظة فى حياتى يارب مطلوب منى ان يبقى عندى ثبات قدام امى وامسك نفسى قدامها واطلع للجمهور أعرض المسرحية يارب صبرنى على اللى انا فيه".

وأعلنت منة جلال مؤخرا تعرض والدها لوعكة صحية شديدة، مؤكدة أن حالته حرجة .



وكتبت منة جلال عبر حسابها على فيس بوك: "أنا محتاجة من كل الناس تدعى لأبويا هو فى حالة حرجة جدا وقلبى بيتقطع إنى مش جنبه لأنه عايش فى المانيا".