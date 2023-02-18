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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام الدورة الأولى من سلة الكراسي المتحركة رجال بصالة حسن مصطفى

صدى البلد

يسدل الستار اليوم على منافسات الدورة المجمعة الأولى لدوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة  7 فرق.


ويشهد اليوم إقامة 4 مباريات للرجال تجمع بين مؤسسة الحسن وجمعية المحاربين القدامى ، الفيوم أمام بني سويف ، دمنهور أمام المستقبل ، المنيا أمام المحاربين. كما يشهد اليوم إقامة مباراة في منافسات السيدات في أولى تجارب اللجنة لتشجيع ممارسة السيدات للعبة.


وكانت مباريات اليوم الثالث للدورة المجمعة للرجال أمس قد أسفرت عن فوز بني سويف على المستقبل 20/24 ، وفوز المحاربين على الفيوم 15/35، وفوز المنيا على مؤسسة الحسن 5/24، وفوز بني سويف على دمنهور 12/14، وأخيرا فوز المنيا على المستقبل 9/27.


يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة للرجال بقيادة فنية لعادل شريف يستعد لخوض منافسات كأس العالم بدبي يوليو القادم بمشاركة 16دولة تم تقسيمهم لأربع مجموعات ، و أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية و التي تضم معه منتخبات الجزائر وكندا و تايلاند .

 وجاءت باقي المجموعات كالتالي:- المجموعة الأولى تضم منتخبات استراليا ، إيطاليا ، البرازيل و الإمارات، بينما تضم المجموعة الثالثة نيوزيلندا، الأرجنتين، فرنسا وكوريا ، وتضم المجموعة الرابعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية ، العراق ، ايران وبريطانيا.

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