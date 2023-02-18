لإنهاء النزاع الحدودي البحري.. العراق والكويت يعقدان محادثات مشتركة غداً

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم السبت ، إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات المشتركة غداً يوم الأحد في إطار سعيهما لإنهاء النزاع الحدودي البحري، الذي إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويذكر أن تم رسم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في عام 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنها لم تغطي طول حدودهما البحرية، وترك هذا الأمر لمنتجي النفط لحلها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.



وقال الشيخ الصباح إن الجانبين سيجريان محادثات غداً يوم الأحد وأعرب عن أمله في إحراز تقدم.

وقال الصباح في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن 'إنها أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية'.

وأضاف إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع يوم الأحد بحثا عن اتفاق، "نحن نمضي قدما".

يمكن لصفقة أن تفتح الباب لتعاون أوثق ، من بناء الموانئ ، وإدارة حقول النفط الحدودية، والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين.

وأجرى الصباح محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ أمس يوم الجمعة.



وقال أن غالبًا ما يُنظر إلى الكويت على أنها قوة وسيطة في المنطقة وكانت دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية. وابتعدت عن الانضمام إلى جيرانها الخليجيين ، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.



وردا على سؤال عما إذا كان هذا الموقف يمكن أن يتغير ، قال الصباح إن الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يتحسن. وقال إن الأولويات هي أن يكون للفلسطينيين وطن وأن يكون هناك حل الدولتين.

واضاف لا ارى كيف تقرب اتفاقات ابراهيم من حل الدولتين' ، في اشارة الى مجموعة من الاتفاقات بين اسرائيل والدول العربية في السنوات الاخيرة.

كما قال الصباح إن بلاده ليس لديها خطط لمتابعة الدول العربية الأخرى في إعادة التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من الزلزال الذي دمر البلاد.