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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد هزيمة الأهلي.. ناقد رياضي: الجمهور يشعر بصدمة كبيرة والشناوي أخطأ

علاء عزت
علاء عزت

 علّق الناقد الرياضي علاء عزت،  على هزيمة النادي الأهلي من الهلال السوداني في مباراة  اليوم من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

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وقال علاء عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا مبرر لهزيمة النادي الأهلي من الهلال السوداني".

وأضاف علاء عزت: "جمهور النادي الأهلي شعر بصدمة كبيرة بعد هزيمة النادي الأهلي، ومحمد الشناوي يستمر في أخطاء كبيرة تتسبب في نتائج سلبية للأهلي".

وتابع علاء عزت: "انفعال الشناوي بعد المباراة  يدل على أن الشناوي على علم بالخطأ الذي ارتكبه".

 

وأكمل علاء عزت: "محمد الشناوي يشعر بتوتر كبير بسبب الخطأ الكبير الذي تسبب فيه"، مضيفا: "النادي الأهلي خاض مباراة اليوم امام الهلال بنفس تشكيل الأهلي أيام موسيماني وهنا نسأل: أين صفقات النادي الأهلي".

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