بعد هزيمة الأهلي.. ناقد رياضي: الجمهور يشعر بصدمة كبيرة والشناوي أخطأ

علّق الناقد الرياضي علاء عزت، على هزيمة النادي الأهلي من الهلال السوداني في مباراة اليوم من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال علاء عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا مبرر لهزيمة النادي الأهلي من الهلال السوداني".

وأضاف علاء عزت: "جمهور النادي الأهلي شعر بصدمة كبيرة بعد هزيمة النادي الأهلي، ومحمد الشناوي يستمر في أخطاء كبيرة تتسبب في نتائج سلبية للأهلي".

وتابع علاء عزت: "انفعال الشناوي بعد المباراة يدل على أن الشناوي على علم بالخطأ الذي ارتكبه".

وأكمل علاء عزت: "محمد الشناوي يشعر بتوتر كبير بسبب الخطأ الكبير الذي تسبب فيه"، مضيفا: "النادي الأهلي خاض مباراة اليوم امام الهلال بنفس تشكيل الأهلي أيام موسيماني وهنا نسأل: أين صفقات النادي الأهلي".