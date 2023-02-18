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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي : محتاجين مبادرة جماعية لإغاثة متضرري زلزال سوريا

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمبادرة نجوم الفن والمجتمع التركي التي نجحت في بث مباشر إستطاعوا خلاله جمع 6 مليارات دولارات في ليلة واحدة لضحايا الزلزال.

وقالت  لميس الحديدي: الفنانين الأتراك إتخذوا موقفاً شديد الاحترام أثبتوا أن وجودهم مهم جداً وأنهم بوسعهم الوقوف بجوار بلدهم في محنتهم وفي بث مباشر إستمر ساعات إستطاعوا جمع 6 مليار دولار لضحايا الزلزال.

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وطالبت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: أن يكون هناك موقفاً مماثلاً من الفنانين السوريين والعرب تجاه ضحايا زلزال سوريا خاصة مناطق الشمال التي بها نحو 5 مليون مشرد الان، قائلة : "أتمنى أن يكون موقفا مماثلاً من فناني سوريا والعرب لان أزمة سوريا ونكبتها هي جزء من الجسد العربي والتبرعات لا يجب أن تتوقف عند حدود التبرعات المنفردة أو المبادرة الفردية ويجب أن تخرج من قصة التبرعات والمبادرات الفردية والبكائيات المنتشرة على السوشيال ميديا لمبادرة جماعية لها إدارة واضحة تشبه ماحدث في تركيا وهذه فكرة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الأشمل.


أكملت : "شفنا نماذج مشابهة في السابق في إطار مبادرات جماعية لجمع تبرعات للقدس وللبنان وعملناها في مصر في صندوق تحيا مصرفي أعقاب ثورة 30 يونيو لأن اللحظات التي تحتاج فيها الاوطان هامة وحرجة ودعم الشخصيات العامة والمشاهير هي تلك اللحظات لضحايا زلزال سوريا التي تحتاج لفكرة الضمير الجمعي الأتراك إستخدموا قوة تأثيرهم على الناس لجمع 6 مليار دولار في ليلة واحدة عبر عدة وسائل وساء حسابات بنكية أو رسائل نصية وغيرها.


ففي 6 ساعات وبعنوان «تركيا قلب واحد»، تمكن نجوم الفن بالتعاون مع رموز المجتمع التركي، من جمع 6 مليارات دولار لتقديم الدعم للمنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل 10 أيام وتسبب سقوط آلاف الضحايا بين «قتيل ومصاب ومفقود ومشرد»، متعهدين بإعادة إعمار البلاد خلال عام، وذلك عبر «بث مباشر» تم إذاعته عبر 9 من أكبر القنوات التركية.

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