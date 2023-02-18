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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز تصريحات أبطال Manodrome في ندوة مهرجان برلين| صور

أدريان برودى
أدريان برودى

أقيمت ندوة لصناع فيلم “Manodrome" على هامش فعاليات مهرجان برلين السينمائي 2023 في دورته الـ 73 وحضر كل من المخرج والمؤلف جون ترينجوف، جيسي أيزنبرج، أدريان برودي.

وقال المؤلف جون  ترينجوف: “بدأت العمل على الفيلم منذ عامين، والفيلم يدور حول كيف يمكن أن يتعامل الرجل مع هذه المجموعات وسط الصعوبات”.

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قال أدريان برودي، خلال المؤتمر الصحفى لفيلمه برلين السينمائي: "أنا ممتن للعمل مع جون ترينجوف والفيلم يتمتع بطريقة سرد سلسة، وابتعد ترينجوف، عن عالم الذكورية بالشكل التقليدي.

 فيلم “Manodrome" هو فيلم درامي مثير من تأليف جون ترينجوف وإخراج جون ترينجوف ، وبطولة جيسي آيزنبرغ وأدريان برودي، تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الثالث والسبعين في 17 فبراير 2023 ، وأنتجه رايلي كيو وفيليكس كولبا من جينا جاميل والمحتوى اللاميني في بن جلعادي.

يذكر أن توافد عدد كبير من النجوم العالميين إلى ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي، في دورته الـ 73، وكان من بينهم كل من آن هاثاواي، وماريسا تومي، وبيتر دينكلاج، جوانا كوايج، إيفان إليسون، وكرستين ستيورت، وصناع فيلم She came to me.

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64958-أدريان-برودى-وأبطال-Manodrome-على-السجادة-الحمراء-لمهرجان-برلين-(1)
113720-أدريان-برودى-وأبطال-Manodrome-على-السجادة-الحمراء-لمهرجان-برلين-(4)
113720-أدريان-برودى-وأبطال-Manodrome-على-السجادة-الحمراء-لمهرجان-برلين-(4)
97332-أدريان-برودى-وأبطال-Manodrome-على-السجادة-الحمراء-لمهرجان-برلين-(6)
97332-أدريان-برودى-وأبطال-Manodrome-على-السجادة-الحمراء-لمهرجان-برلين-(6)
Manodrome مهرجان برلين مهرجان برلين السينمائي 2023 جون ترينجوف المخرج والمؤلف جون ترينجوف أدريان برودي فيلم She came to me

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