عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري حساسية ومناعة: فيروس ماربورغ من الأنواع الفتاكة وليس له علاج

فيروس ماربورغ.
فيروس ماربورغ.

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أعراض فيروس ماربورغ الذي انتشر في دولة إفريقية مؤخرا.

txt

ليس جديدا .. مفاجأة عن فيروس ماربورغ

txt

برلمانية تسأل الصحة عن مواجهة حمى ماربورغ النزفية بعد ظهوره في غينيا

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال  مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” على قناة “دي إم سي”: “الحمى والصداع الشديد وألم العظام من أعراض فيروس ماربورغ”، موضحا أن الفيروس من الأنواع الفتاكة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بغينيا الإستوائية.

 

وأضاف أمجد الحداد: “الإسهال والنزيف الشديد من مضاعفات فيروس ماربورج.. الفيروس ينتقل من خلال الخفافيش والحيوانات إلى البشر”.

 

وأشار إلى الفيروس ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، لكن يجرى الآن إعداد لقاح له، وهو فيروس غير تنفسي مثل كورونا”، مؤكدا أن مصر آمنة من فيروس ماربورغ.

ماربورغ الحساسية والمناعة كورونا أعراض فيروس غينيا الاستوائية الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة فيروس ماربورج فيروس ماربورغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

علي جمعة: الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت ركعتين صباحا ومساءً

إصدار مميز من فولفو .. XC60 "بلاك إيديشن" الجديد |صور

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

التليفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

الصحة السورية: مقتل وإصابة 18 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أحمد ناجي: الشناوي سبب هزيمة الأهلي من الهلال وأبو جبل يدفع ثمن تفكيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ