استشاري حساسية ومناعة: فيروس ماربورغ من الأنواع الفتاكة وليس له علاج

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن أعراض فيروس ماربورغ الذي انتشر في دولة إفريقية مؤخرا.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي” على قناة “دي إم سي”: “الحمى والصداع الشديد وألم العظام من أعراض فيروس ماربورغ”، موضحا أن الفيروس من الأنواع الفتاكة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بغينيا الإستوائية.

وأضاف أمجد الحداد: “الإسهال والنزيف الشديد من مضاعفات فيروس ماربورج.. الفيروس ينتقل من خلال الخفافيش والحيوانات إلى البشر”.

وأشار إلى الفيروس ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، لكن يجرى الآن إعداد لقاح له، وهو فيروس غير تنفسي مثل كورونا”، مؤكدا أن مصر آمنة من فيروس ماربورغ.