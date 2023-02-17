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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة جديدة بشأن فيروس ماربورج

فيروس ماربورغ
فيروس ماربورغ

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن فيروس ماربورج من سلالة فيروس الإيبولا الذي عرفه العالم منذ عام 1967، موضحًا أن أخر 20 سنة شهدت أكثر من 500 متحور لفيروسات تظهر لفترة قصيرة، لكن ماربورج جرى اكتشافه في ظل جائحة كورونا، لذلك فإن هناك اهتماما كبيرا به.

 

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الصحة: فيروس ماربورج ليس سريع الانتشار ولكن يجب تشديد الإجراءات الاحترازية

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قاتل .. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج


وأضاف عودة، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: "كل المعلومات متاحة عن فيروس الإيبولا وهو ما يسهل من مهمة التعامل مع متحور ماربورغ، توفي 9 أشخاص وأكثر من 16 مصاب، وخطورة هذا المتحور تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم مع نزيف الدم، وهناك أعراض أخرى مثل وجع العضلات وآلام المفاصل والتسبب في أعراض مرضية للجهاز الهضمي". 


وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: "ماربورغ ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وبخاصة الخفايش، ومن الإنسان إلى الإنسان، ومن الحيوان للحيوان، وبخاصة عندما يكون هناك شخص عنده جرح مفتوح فتنتقل إليه الإصابة عن طريق الاحتكاك المباشر". 


وأردف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: «لا علاج لهذا الفيروس حتى الآن، سواء بالدواء أو اللقاحات؛ لذا، فإن الشخص المصاب ملزم بتناول كميات كبيرة من المياه، وهناك طريقة أخرى للتعامل مع المصابين وهي الأكسجين، وعند استمرار المرض وتحديدا بعد 4 أيام تصبح هناك أعراض أغلبها في الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية وإسهال قوي، وبالتالي يصعب على المريض الوقوف بسبب شدة التعب». 
 

 

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