مستشفى إدفو العام يعلن عن اسم المتوفي في حادث قطار بأسوان

شهد مزلقان قرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان السبت مصرع شاب فى حادث تصادم قطار به.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة إدفو إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين أن المتوفى يدعى بدرى عادل بدرى 16 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إدفو العام، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حوادث متفرقة

تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شاب صدمه قطار عند مزلقان قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، مما أسفر ذلك على وفاته مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن .