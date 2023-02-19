محمد فاروق: لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام الهلال السوداني

قال الإعلامي محمد فاروق إن لاعبي النادي الأهلي لم يكونوا في مستواهم أمام الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء .

وقال محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "TeN": "لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام الهلال السوداني، ولم يقدم اللاعبين الأداء المنتظر، عقب انتهاء مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب وأسفرت عن تحقيق المارد الأحمر للمركز الرابع، كما أن اللاعبين لم يشكلوا خطورة على مرمى، علي عبد الله أبو عشرين حارس الفريق السوداني".

وعن خطأ محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي في هدف الهلال السوداني الذي سجله ماكابي ليليبو من ركلة حرة مباشرة، قال فاروق: "أخطاء حراس المرمى واردة في كرة القدم، كما أن محمد الشناوي صحح الخطأ وتصدى لركلة جزاء من الفريق السوداني سددها ليليبو في الدقيقة 66 .