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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث آلية تنفيذ مجموعات التقوية بمدارس سيناء

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة شمال سيناء ، اجتماعاً مع مديرى الإدارات والمراحل التعليمية ومديرى التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية ، وذلك لبحث آلية تنفيذ مجموعات الدعم بمدارس سيناء وكيفية الاشتراك فى مسابقة الأكثر تميزًا .

وتناول الاجتماع مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة والتى سيقوم بالإشراف عليها إدارة الجودة بديوان عام المديرية برئاسة الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير الإدارة .

مشيرا   إلي أن الهدف من المسابقة هو خلق حالة تنافسية بين المديريات والإدارات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة .. مع تصميم نموذج متكامل من التطور بداخل كل إدارة تعليمية يتضمن العديد من المراحل التطويرية حتى يصبح نموذجا منفردا يحتذى به ، وكذا تناول المراحل الثلاث التى ستمر بها المسابقة ، 

حيث ان المستهدف الزمنى هو إعلان الإدارة التعليمية الأولى على مستوى الجمهورية في بداية العام الدراسى  ٢٠٢٣/٢٠٢٤م. ،  ومحاور ومؤشرات التميز المستهدف .


وأضاف،  أنه بالنسبة لآلية تنفيذ مجموعات الدعم للطلاب فيجب : سرعة نشر ثقافة الموضوع وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ، والتى يتم فيها مراعاة : مساحة القاعات المخصصة ، توافر الإجراءات الإحترازية ، لإعلان عن قيمة الإشتراك ، والمواعيد المقررة ، الأماكن المحددة ، وأسماء المعلمين وإعلانها فى لوحة إعلانات خاصة بمجموعات الدعم .

 

كاهل أولياء الأمور 


وقال رضوان أن الوزارة تعمل على تخفيف العبء المالى عن كاهل أولياء الأمور ، والقضاء على الدروس الخصوصية وتحسين مستوى الطلاب الدراسى ، وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين .
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