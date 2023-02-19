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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال دورة تدريب الصحفيين بمدن القناة وسيناء بمحافظة بورسعيد

برنامج تدريبي للصحفيين
برنامج تدريبي للصحفيين بمحافظة بورسعيد

تستكمل الدورة  التدريبية   التي تظمها   لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين بمحافظة بورسعيد،  اليوم الأحد، أعمالها ،  بتنفيذ تدريب   طحول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over».، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد عبدالنبي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد.

 

يحضر  الدورة الصحفيين بمحافظات القناة  «بور سعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وشمال وجنوب سيناء.
 

فنون التعليق الصوتي 

 

و تشمل الدورة  المحاور التالية :
كافة فنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقى، الإعلانات، البث المباشر"، وتعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، والتدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتيه،والتدريب على الطبقات الصوتية وتطبيقاتها في التعليق الصوتي. 

إلى جانب التدريب على مهارة الارتجال، وكيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط، وفن الصمت والوقفات الكلامية، حيث تتولى عملية التدريب رضا الكرداوي.

 

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دورة تدريب الصحفيين مدن سيناء

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