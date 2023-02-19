مستشفى بئر العبد يستقبل الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات

استقبل مستشفى بئر العبد المركزى محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات : القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة .ومن المقرر أن تستمر الدفعة الجديدة في العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة القادم.

الدفعة الجديدة



وأكد الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى أن الدفعة الجديدة تضم 19 طبيبا وطبيبة فى مختلف التخصصات ، وهم كل من :

- الدكتورة : مديحة عبد الغنى محمد .. أستاذ جهاز هضمى وكبد في جامعة الأزهر .

- الدكتورة : حنان محمد الطوخى .. أستاذ باطنة في جامعة الأزهر .

- الدكتورة : منى عبد القادر .. أستاذ رمد في جامعة المنصورة .

- الدكتور : محمد سلامة حمدى سلطان .. مدرس جراحة عظام في جامعة القاهرة .

- الدكتور : محمود محمد مصطفى .. مدرس تخدير في جامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد شعبان زكى نصار .. مدرس الجراحة في جامعة الأزهر .

- الدكتور : حاتم عبد المنعم السروجى .. مدرس جراحة قلب وصدر في جامعة المنصورة .

- الدكتورة : رباب محمد صبرى .. مدرس تخدير في جامعة القاهرة .

- الدكتور : السيد ماهر عرفات .. مدرس مساعد طب المخ والأعصاب في جامعة الأزهر .

- الدكتور : محمد على متولى عمران .. مدرس مساعد طب الأطفال في جامعة الأزهر .

- الدكتور : عبد الفتاح محمد عبد الفتاح .. مدرس مساعد أنف وأذن في جامعة الأزهر .

- الدكتور : أيمن أبو الحمد عبد الحميد .. مدرس مساعد عظام في جامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد عبد القادر عبد القادر .. مدرس مساعد أشعة في جامعة الأزهر .

- الدكتور : اسلام سيد عبد الحميد .. مدرس مساعد رعاية في جامعة الأزهر .

- الدكتور : محمود محمد محمود .. مدرس مساعد جراحة تجميل فى جامعة الأزهر .

- الدكتور : عمرو عماد الدين عوض .. مدرس مساعد نساء وتوليد في جامعة المنصورة .

- الدكتور : خالد مصطفى كامل السيد .. مدرس مساعد جراحة أوعية دموية في جامعة المنصورة .

- الدكتور : محمود محمد محمود متولى .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة الزقازيق .

- الدكتور : محمد محمود أحمد .. طبيب نساء وتوليد في جامعة المنصورة .

وأشار حمدى إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات : القاهرة ، الأزهر ، الزقازيق ، والمنصورة بمختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان .. إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي .

