عبقرية أحمد زكي وسر النجاح بالوسط الفني.. أبرز تصريحات المخرج محمد ياسين

أقيمت أمس ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

ومن أبرز تصريحات محمد ياسين

تحدث محمد ياسين عن ذكرياته مع الراحل أحمد زكي ومدى براعة موهبته التمثيلية خلال الحلقة النقاشية "ماستر كلاس" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قائلا: "بعد وفاة أحمد زكي بساعات طلب مننا في برنامج البيت بيتك والذي كنت مشرفا عن الإخراج به وقتها تحضير مادة عن تاريخية.. وأحد المساعدين اسمه باسم والذي أصبح مخرجا حاليا جمع مشاهد تليفونات ومكالمات أحمد زكي السابقة في أعماله الفنية وفي كل مشهد كانت رفعة التليفون مختلفة عن غيرها".



وأضاف محمد ياسين قائلا: "وضعنا تقريبا ٣٠ رفعة تليفون لأحمد زكي وكانت كل مكالمة مختلفة عن الأخرى وهذا يدل على عبقريته".



محمد ياسين وإياد نصار:



وأشادمحمد ياسين بتجربته مع إياد نصار في مسلسل "أفراح القبة"، وقدرته على الانغماس في الشخصية وتقديمها بشكل رائع على الرغم من أنه كان يقدم دورا ثانويا بعدما كان بطلا لمسلسل الجماعة.

وأضاف ياسين أن كواليس تصوير دور إياد نصار كان أبزر ما واجهه وهو محاولة جعله ممثل ثانوي في الحقيقة وابتعاده عن النجومية الحقيقة ومن أجل ذلك قرر أن يعامله بمعاملة مختلفة في كواليس التصوير حتي يدخله في الشخصية.



محمد ياسين: النجاح بالوسط الفني يتوقف علي اختيار فريق العمل

كشف المخرج محمد ياسين عن بداية مشواره في عالم السينما ، موضحا أنه تولي مسؤولية الكلاكيت في عدد من الاعمال قام ببطولتها كبار الفنانين مثل فاتن حمامة وفريد شوقي، ثم عمل كمساعد مخرج لعدة سنوات .

وقال محمد ياسين: اختيار فريق العمل بالنسبة للمخرج شىء في غاية الأهمية، لأن جزء كبير من نجاح التجربة يعود إلى هذا الأمر، فلابد من الاختيار الدقيق .

محمد ياسين يكشف تفاصيل وأسرار تعاونه مع وحيد حامد

قال محمد ياسين: وحيد حامد من أجمل الشخصيات التي تعاملت معها، فقد كان لديه ذكاء شديد في اختيار مخرج عمله ، فقد كان لديه القدرة علي اختيار مخرج لمشروعه ، بل يدافع عن هذا الاختيار حتي تعاقد المخرج مع جهة الانتاج.

واستكمل محمد ياسين : وحيد حامد كان يتعامل مع المخرج الكبير صاحب التاريخ الطويل مثل المخرج الذي يبدأ اولي خطواته الفنية ، وقد تعاونا في عدد من الأعمال واعتذرت عن أعمال أخرى كانت تحمل توقيعه لانني لم أشعر بها.

وتحدث المخرج في ندوته حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقي، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلي كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.