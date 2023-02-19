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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يوجه رسالة لشباب منتخب مصر قبل بداية مشوار أمم إفريقيا

حتحوت
حتحوت

وجة الإعلامي هاني حتحوت رسالة لشباب منتخب مصر قبل بداية مشوار أمم إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب حتحوت في تغريدة جديدة:"معاكم فرصة متتعوضش وأنتم أعمدة للمنتخب الأول".

وعلي صعيد اخر، وصلت  بعثة منتخب تونس إلى مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل .

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة التي تضم جامبيا و بنين و زامبيا .

وتلعب مباريات منتخب تونس ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب على استاد الإسكندرية التاريخي .

إعلامي هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت

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