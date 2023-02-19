محافظ أسوان يقرر سحب أعمال تطوير مسجد النادى من الشركة المنفذة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سحب الأعمال من شركة المجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) لتأخرها فى إنهاء مشروع تطوير مسجد نادى أسوان الرياضى والتى تشمل صحن المسجد والمأذنة ودورات المياه العمومية والأسوار وهو الذى ساهم في وصول مساحته إلى 400 م2 ، وبالتالى سيستوعب 500 مصلى على دورين للرجال والسيدات .

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للمشروع ، رافقه خلالها نائبته الدكتورة غادة أبو زيد ، ومسئولى الشركة ، وقد أبدى اللواء أشرف عطية إستياؤه من تأخر تنفيذ الأعمال لفترة زمنية وصلت إلى عامين ، على الرغم من توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة التنفيذ نظراً لحيوية ودور المسجد فى إستقبال المصلين سواء من أهالى المدينة أو الوفود الزائرة لقربه من المراسى السياحية ، ومحطة القطار ، مكلفاً نائبة المحافظ بإسناد أعمال التشطيب المتبقية لأحد المقاولين أو الشركات التى لها سابقة أعمال وقدرة على التنفيذ فى وقت قياسى .

إزالة مخالفات

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بقيامه بتفقد موقع أحد تعديات البناء بعد تلقيه شكوى عبر الواتس آب الخاص به من أهالى الشارع الجديد بوسط المدينة تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف مرة أخرى ، على الرغم من إزالة نفس المخالفة خلال إحدى حملات إزالة التعديات مؤخراً ، وتحرير محضر له ، مع توقيع غرامة مالية عليه .

وقد أعطى المحافظ تعليماته المشددة بالإزالة الفورية للمخالفة بالتعدى على زوائد التنظيم بمنزله المقام على مساحة 71 م2 ، وإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المتعدى لإصراره على تكرارها .

جهود متعددة

وشدد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الأحياء ونواب رؤساء المراكز والمدن بالمرور والنزول للشارع خلال الفترة الصباحية لسرعة التدخل بشكل إستباقى للحد من الظواهر السلبية ، وخاصة التعديات والإشغالات والنظافة العامة ، بالإضافة إلى مواجهة مخالفات عربات الحنطور ، فضلاً عن التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين .

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع الذى عقد من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن.