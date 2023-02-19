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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود التوعية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع جهود التوعية لإطلاق منظومة التأمين الصحى

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان ممثلة في إدارة التوعية والإعلام بقيادة أحمد عطية وفريق العمل المعاون من المتخصصين ومنسقى الإعلام بالمديرية بإستكمال تنظيم ندوات توعية مع المواطنين فى دار الضيافة بقرية الحجازية بمركز كوم أمبو ، وأيضاً دار الضيافة بقرية العطواني بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ميدانية مع المواطنين فى جزيرة أسوان .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتى تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل للمساهمة فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة تواصل مديرية الشئون الصحية تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات الميدانية للتعريف بالمنظومة وأهميتها الفعالة للإرتقاء بصحة وسلامة المواطنين .

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التأمين الصحى الشامل

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن اللقاءات الميدانية والندوات تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتحفيز وتشجيع المواطنين للمبادرة والإقبال على التسجيل فيها للإستفادة من مميزاتها وخدماتها الصحية والعلاجية المتطورة  ، لافتاً بأنه من خلال هذه اللقاءات والندوات يتم شرح خطوات وآليات التسجيل بالمنظومة ، وبيان الأوراق والمستندات المطلوبة ، إلى جانب الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات المطروحة من المواطنين بشأن هذه المنظومة الجديدة وأهدافها المرجوة .

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جهود متنوعة

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سحب الأعمال من شركة المجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) لتأخرها فى إنهاء مشروع تطوير مسجد نادى أسوان الرياضى والتى تشمل صحن المسجد والمأذنة ودورات المياه العمومية والأسوار وهو الذى ساهم في وصول مساحته إلى 400 م2 ، وبالتالى سيستوعب 500 مصلى على دورين للرجال والسيدات .

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للمشروع ، رافقه خلالها نائبته الدكتورة غادة أبو زيد ، ومسئولى الشركة ، وقد أبدى اللواء أشرف عطية إستياؤه من تأخر تنفيذ الأعمال لفترة زمنية وصلت إلى عامين ، على الرغم من توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة التنفيذ نظراً لحيوية ودور المسجد فى إستقبال المصلين سواء من أهالى المدينة أو الوفود الزائرة لقربه من المراسى السياحية ، ومحطة القطار ، مكلفاً نائبة المحافظ بإسناد أعمال التشطيب المتبقية لأحد المقاولين أو الشركات التى لها سابقة أعمال وقدرة على التنفيذ فى وقت قياسى .

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